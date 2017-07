Organen niet gestolen, maar informatievoorziening moet beter

De organen van een overleden 18-jarig meisje zijn niet gestolen. Dat oordeelt het Regionaal Tuchtcollege na een klacht van haar ouders. Volgens het college is de wijze van opereren gebruikelijk en ook medisch noodzakelijk. Wel moet de informatievoorziening beter.

De 18-jarige Sophie kwam om het leven door een verkeersongeluk. Haar ouders gaven in 2011 de arts toestemming voor de transplantatie van haar nieren. De ouders kwamen er later achter dat ook delen van de milt en aders waren uitgenomen, zonder dat de ouders daar toestemming voor hadden gegeven. Ze ontdekten dat via het medisch dossier, dat de ouders hadden opgevraagd.

De nabestaanden betichtten de chirurg daarom van orgaandiefstal, maar volgens het tuchtcollege is die manier van behandelen noodzakelijk. De delen van de milt nodig zijn voor onderzoek naar afstotingsverschijnselen bij de ontvanger van de nieren. Ook de aders zijn nodig, om de nieren goed te kunnen plaatsen in het lichaam.

Informatievoorziening

Het tuchtcollege zegt wel dat dat de informatievoorziening aan de nabestaanden beter had gekund, zowel in de periode voorafgaand aan de toestemming als na de transplantatie. "De nabestaanden die over donatie beslissen hebben recht op deugdelijke en volledige informatie", zegt het tuchtcollege.

De Nederlandse Transplantatie Stichting gaat op zijn website, naar aanleiding van deze zaak, per orgaan informatie geven. Daarbij staat dan ook welk weefsel altijd wordt meegenomen per orgaan.