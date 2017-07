Critici: ngo's op Middellandse Zee zijn pendeldienst voor vluchtelingen

Wat vinden de hulporganisaties?

Marcella Kraay, projectcoördinator van Artsen zonder Grenzen, vindt de focus op ngo's wat vreemd. Op dit moment zit ze op een reddingsboot in de haven van Catania op Sicilië. "Wij zijn een makkelijk doelwit omdat we vertellen wat we zien. Daarom is er zoveel kritiek op ngo's. Maar wij kijken naar mensen in nood."

Volgens Kraay kan de overheid de hulporganisaties niets maken: "Alle regels waar we ons aan te houden hebben volgen we op. En we werken samen met het maritiem reddingscoördinatiecentrum in Rome. Dat is van de Italiaanse overheid", legt Kraay uit. "Maar Italië is ten einde raad. Ze weten daar gewoon niet meer hoe ze met de situatie om moeten gaan", zegt ze.

Hulporganisaties hebben hun handen vol aan de situatie op de Middellandse Zee. "De schepen zijn overvol en niet zeewaardig. Als we dichter bij een boot komen zien we dat mensen soms al tot hun middel in het water staan", merkt Kraay op. Ze legt uit dat voor 2014 vluchtelingen nog op grote houten boten zaten met een goede kapitein. "Toen kwamen ze nog zelf aan land, nu bijna niet meer."