Vanaf volgend jaar 435 miljoen extra voor verpleegzorg

Het demissionaire kabinet trekt vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen extra uit voor de verpleeghuizen. Het geld is bedoeld voor extra personeel, schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

Het extra geld is een gevolg van het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers over de slechte kwaliteit van de verpleegzorg. Alle partijen in de Tweede Kamer hebben dat manifest omarmd en vinden dat er snel actie moet worden ondernomen.

De Nederlandse Zorgautoriteit rekende op verzoek van Van Rijn al uit dat er aan het einde van de volgende kabinetsperiode 2,1 miljard euro moet zijn geïnvesteerd. Het kabinet heeft nu besloten om daar volgend jaar mee te beginnen.

"We hebben in 2017 al extra geld beschikbaar gesteld, maar 2018 mag natuurlijk geen verloren jaar zijn", zegt Van Rijn. "Dat hebben we nu voor elkaar. Verpleeghuizen kunnen meteen aan de slag om mensen aan te nemen."