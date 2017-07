Artsen niet vervolgd voor dood Rogier Mooij

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de artsen die betrokken waren bij de dood van Rogier Mooij. De 21-jarige hockeyer overleed in 2014 in het ziekenhuis Tergooi in Blaricum.

Rogier Mooij werd kort ervoor met hevige pijn op de borst in het ziekenhuis opgenomen. Hij overleed zonder dat hij door een specialist was gezien. Tergooi gaf eerder al toe dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van de man. Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam heeft toen ook een waarschuwing opgelegd aan de longarts die bij de behandeling is tekortgeschoten, zei het college.

Het is nog niet duidelijk waarom het OM de artsen niet vervolgt. Dat wordt later vandaag bekendgemaakt.

Teleurstellend

Jeanne van Kasbergen, de moeder van de hockeyer, vindt het erg teleurstellend dat het OM de artsen niet vervolgt, zegt ze tegen NH Nieuws. "Ik had het kunnen inschatten, maar dat had ik niet gedaan. Ik dacht: het OM zal het wel rechttrekken."

Van Kasbergen voert sinds de dood van haar zoon een strijd om de artsen die faalden tijdens de behandeling verantwoordelijk te houden. "Ik ervaar nu wat anderen ervaren die ook dierbaren verloren door medische missers."