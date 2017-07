Als er in Europa rekening gehouden moet worden met terreuraanslagen, is er uiteraard geen reden om te denken dat Wimbledon zomaar de dans zou ontspringen. Vooral op plekken waar veel mensen bijeenkomen, schuilt het gevaar van een aanslag. En het tennistoernooi in Londen trekt jaarlijks zo'n half miljoen toeschouwers...

"Dat vormt inderdaad een aanzienlijk veiligheidsrisico", vertelt veiligheidsexpert Anthony Glees. "Maar in het geval van Wimbledon is het risico waarschijnlijk vrij klein", voegt hij er toch wel verrassend aan toe. "Ze hebben daar al zo veel ervaring met strenge beveiliging. Ze treffen specifieke maatregelen waardoor Wimbledon al jaren een veilig evenement is."

Londen Bridge

De IRA vormde ooit een serieuze bedreiging, maar de paramilitaire organisatie heeft het toernooi niet kunnen treffen. "Een van de terroristen bij Londen Bridge", verwijst Glees naar de aanslag van vorige maand in de Britse hoofdstad, "had een bewaker bij Wimbledon willen zijn. Dat zegt iets over hun plannen. Maar hij heeft niet gesolliciteerd, omdat de beveiliging er zo goed is."