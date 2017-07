Wekdienst van 4 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

Noord-Korea vuurt opnieuw een testraket af

Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. Die kwam een kleine duizend kilometer verderop terecht in de Japanse Zee. Japan heeft de test direct veroordeeld en noemt het een schending van VN-resoluties.

Pyongyang heeft sinds enkele maanden het aantal rakettesten opgevoerd. De Amerikanen zijn bezorgd over het nucleaire en raketprogramma van het communistische regime. Gevreesd wordt dat Noord-Korea werkt aan raketten die de Verenigde Staten kunnen bereiken.

Dierentuin viert 50e verjaardag van orang-oetan

Het is feest in de dierentuin in de Amerikaanse stad Oklahoma: orang-oetan Toba viert namelijk haar 50e verjaardag. Het dier is daarmee de oudste levende orang-oetan in de VS die in een dierentuin is geboren.

Toba werd in 1967 geboren in de dierentuin van Berlijn en verhuisde in 1975 naar Oklahoma. Volgens de verzorgers is het bijzonder dat ze zo oud is geworden. In het wild worden orang-oetans maar 35 tot 40 jaar.