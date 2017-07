Cao-akkoord voor gemeenteambtenaren

Er is een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren. Dat meldt vakbond FNV. Er is een loonsverhoging van 3,25 procent overeengekomen over twintig maanden en er zijn afspraken gemaakt om flexwerk terug te dringen.

De vorige cao was per 1 mei afgelopen. De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overlegden al sinds begin maart over nieuwe afspraken, maar lieten zich niet uit over de voortgang van de onderhandelingen. De FNV zegt nu dat de onderhandelingen een "uiterst moeizaam proces" waren.

Flexwerk en leeftijd

De gesprekken gingen onder meer over flexibiliteit en zekerheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid, schreef Binnenlands Bestuur over de onderhandelingen. De FNV wilde het flexwerk terugdringen. De afgelopen jaren is dat bij de gemeenten aanzienlijk toegenomen.

Het vorige, kortlopende, akkoord dateerde van 1 januari 2016. Toen werd een loonsverhoging van 3 procent afgesproken voor 2016 en 0,4 procent erbij van januari tot mei 2017. Eerdere onderhandelingen duurden vaak erg lang en gingen gepaard met stakingen en demonstraties.