Dierentuin viert 50e verjaardag van orang-oetan

Het is feest in de dierentuin in de Amerikaanse stad Oklahoma: orang-oetan Toba viert namelijk haar 50e verjaardag. Het dier is daarmee de oudste levende orang-oetan in de VS die in een dierentuin is geboren.

Toba werd in 1967 geboren in de dierentuin van Berlijn en verhuisde in 1975 naar Oklahoma. Volgens de verzorgers is het bijzonder dat ze zo oud is geworden. In het wild worden orang-oetans 35 tot 40 jaar.