Kinderarbeid in naaiateliers makkelijker te achterhalen

Een jaar na het sluiten van het textielconvenant is een lijst opgesteld van drieduizend naai-ateliers waar Nederlandse kledingverkopers als Zeeman, C&A en de Bijenkorf hun producten kopen. Dat schrijft Trouw.

Als er klachten zijn over kinderarbeid of uitbuiting van personeel in een textielfabriek is voortaan meteen te achterhalen welke Nederlandse ketens zakendoen met dat bedrijf.

De Sociaal-Economische Raad, die het convenant ondersteunt, presenteert de lijst vandaag, schrijft de krant. Het gaat om de productielocaties van 64 bedrijven. Die produceren samen 80 merken en hebben een omzet van bijna 4 miljard euro.

Noodzaak

Met het textielconvenant, dat werd gesloten onder aanvoering van minister Ploumen, moeten misstanden in de textielsector worden tegengegaan. Het convenant Duurzame Kleding & Textiel werd door 75 bedrijven en organisaties ondertekend op 4 juli 2016.

De SER noemt de locatielijst noodzakelijk. "Door te weten waar precies wordt geproduceerd, zien we waar de risico's op misstanden bestaan in de kledingindustrie. Dat helpt bedrijven bij het aanpakken van problemen als kinderarbeid, milieuschade, mensenrechtenschendingen en dierenmishandeling", zegt de SER in Trouw.