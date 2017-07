Oud-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch wordt de nieuwe burgemeester van Arnhem. De gemeenteraad heeft de 51-jarige Marcouch vanavond voorgedragen. Het is de bedoeling dat hij op 1 september begint, voor een termijn van zes jaar.

Marcouch volgt Herman Kaiser op, die per 1 juni is gestopt.

Er hadden 21 kandidaten gesolliciteerd op de functie. De vertrouwenscommissie deed vanavond in de raad verslag van het verloop van de procedure.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zal nu, na overleg met de Gelderse commissaris van de koning Clemens Cornielje, een advies opstellen aan de ministerraad, waarna Marcouch kan worden benoemd. Dat is een formaliteit.

Van politieman tot burgemeester

Marcouch zat van 2010 tot maart van dit jaar in de Tweede Kamer. Bij de Kamerverkiezingen stond hij op de dertiende plaats van de kandidatenlijst, maar de PvdA haalde maar negen zetels en hij werd niet gekozen. Als Kamerlid hield Marcouch zich vooral bezig met politie, veiligheid en integratie.

Hij werd geboren in Marokko en kwam op 10-jarige leeftijd naar Nederland. Hij werkte tien jaar bij de politie in Amsterdam en was ook docent. Daarna was hij vijf jaar voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Slotervaart en hij zat ook kort in de gemeenteraad van de hoofdstad.