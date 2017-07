Hogere straf in hoger beroep voor doden Utrechtse kaasboer

De 49-jarige André F. is in hoger beroep veroordeeld tot dertien jaar cel voor het doden van de 76-jarige Utrechtse kaasboer Kees Witteveen. De rechtbank veroordeelde hem eerder nog tot tien jaar cel.

Witteveen werkte overdag als kaasboer en bracht 's avonds als taxichauffeur prostituees naar de tippelzone. Toen een van de prostituees haar werk niet meer kon doen omdat ze zwanger was, nam Witteveen haar in huis. Ook haar vriend, André F., trok bij hem in.

Op 15 mei 2014 werd de kaasboer om het leven gebracht in zijn eigen huis. Hij lag in bed toen hij met veel geweld met een hard voorwerp op zijn hoofd werd geslagen. Enkele dagen later werd F. gearresteerd.

Overtuigd van schuld

De man heeft altijd ontkend dat hij Witteveen om het leven bracht, maar het gerechtshof is overtuigd van zijn schuld. Zo zat er bloed van het slachtoffer op zijn kleding. Daarnaast vertelde de man meerdere mensen dat de kaasboer was doodgeslagen, terwijl de politie die informatie nog niet naar buiten had gebracht.

Het gerechtshof rekent het de man aan dat hij een weerloos slachtoffer op gewelddadige wijze van het leven beroofde, terwijl hij met zijn vriendin juist onderdak had gekregen van het slachtoffer. Ook wordt meegewogen dat de man altijd heeft ontkend en dat hij al eerder was veroordeeld voor ernstige feiten.

Volgens RTV Utrecht is nooit opgehelderd waarom de kaasboer is omgebracht.