KNVB benoemt in september commissarissen en directeur

De KNVB maakt naar eigen zeggen haast met het invullen van de leidinggevende posities binnen de voetbalbond. Op 4 september moet er een nieuwe raad van commissarissen worden benoemd.

En als die raad er is, moet ook snel een nieuwe algemeen directeur worden aangesteld. Interim-directeur Jean-Paul Decossaux was helder: "Het moet opschieten. Ik zou enkele maanden op de winkel passen, dat is nu al bijna een jaar. Het was een vreselijk onrustig jaar, met ook het Nederlands elftal als groot drama."

Van Gaal

Louis van Gaal zal volgens Decossaux niet de nieuwe algemeen directeur worden. "Dat wordt waarschijnlijk een bestuurder. Ik denk niet dat Louis van Gaal in dat profiel past of daarin wil passen."

Of de functie van de onlangs opgestapte technisch directeur Hans van Breukelen opnieuw wordt ingevuld, is nog maar de vraag. Dat bepaalt de algemeen directeur, die dus nog moet worden benoemd.