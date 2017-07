Na 50 jaar kleuren-tv kijken sommige Britten nog altijd zwart-wit

Vijftig jaar geleden zond de BBC voor het eerst televisie in kleur uit: een verslag van tennistoernooi Wimbledon. In de jaren daarna volgden nog meer revoluties zoals breedbeeld-tv, HD, 3D en de BBC i-Player voor wie digitaal wil kijken.

Toch blijken al deze revoluties voorbij te zijn gegaan aan duizenden Britse huishoudens. Althans: het Britse bureau dat de kijk- en luistergelden int, de TV Licencing, ontdekte dat 8000 huishoudens anno 2017 alleen voor zwart-wit-tv betalen.

Het gros daarvan staat geregistreerd met een adres op het platteland, Maar ook in Londen betalen 1500 huishoudens voor de zwart-witte variant, gevolgd door 377 in Birmingham en 276 in Manchester.

Telefoonnummer

Een licentie voor kleurentelevisie kost 147 Britse ponden per jaar. De zwart-wit-licentie is honderd pond, ofwel 114 euro, goedkoper.

Voor het aanvragen ervan is de website van de Britse kijk- en luisterdienst niet geschikt. Wel staat er, zeer klantbewust, een telefoonnummer.