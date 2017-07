Halep wint eenvoudig van Erakovic, Williams moeizaam door

Simona Halep, verliezend finaliste op Roland Garros, is haar jacht op de titel op Wimbledon goed begonnen. De Roemeense nummer twee van de wereld had geen kind aan Marina Erakovic (NZl): 6-4,6-1.

In de eerste set leverde Erakovic bij 2-2 haar opslag in, waarna Halep, ondanks een haperende eerste service, de set met gemak tot een goed einde bracht.

In de tweede set begon de opslag van Halep (halvefinaliste in 2014, kwartfinaliste in 2016) te lopen, terwijl bij Erakovic de foutenlast groeide naar een totaal van 31 afzwaaiers.

De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia is de volgende tegenstander voor Halep.

Williams heeft moeite

Vijfvoudig winnares Venus Williams had de handen vol aan Elise Mertens: 7-6 (7), 6-4. De Belgische (WTA-54) maakte indruk met haar forehandwinners, kwam in de tiebreak van 3-6 terug tot 6-6 en poetste bij 3-5 twee matchpoints weg.