Starters in het nauw door kopers die het zonder hypotheek redden

Ook ouders die een appartement kopen voor hun studerende kind(eren) doen dat steeds vaker zonder hypotheek. En dan zijn er nog particuliere beleggers, die hun geld in stenen stoppen omdat ze nauwelijks rente krijgen over hun vermogen bij de bank. Ook die kopen met name appartementen, vaak met geld dat ze verdienen met verhuur of winst uit panden die ze al hebben.

"Ik zie inderdaad meer kopers die geen hypotheek hoeven", vertelt Aram Boonstoppel van Hof van Delft Makelaardij in Delft. "Sinds anderhalf jaar koopt een steeds groter deel van mijn klanten zonder voorbehoud van financiering. Als je dan doorvraagt, blijkt bijna iedereen uit die groep voldoende eigen middelen te hebben. Dat heb ik in 20 jaar nog niet meegemaakt."

Studentensteden

Het drukt stevig op de woningvoorraad in studentensteden. De meeste hypotheekloze aankopen werden vorig jaar gedaan in Groningen, Maastricht en Delft. Een derde van de huizenkopers had daar geen hypotheek nodig om een woning te bemachtigen.

Een koophuis vinden in zo'n studentenstad is daarom voor starters een hele kluif. Er staan waarschijnlijk niet zoveel kijkers op de stoep als in Amsterdam of Utrecht, waar het voor starters vrijwel onmogelijk geworden is een huis te kopen zonder makelaar. Maar de potentiële kopers die er in wél zijn, staan sterker.