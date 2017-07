NAM moet beter onderzoek doen naar bodemdaling Waddenzee

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet beter onderzoek doen naar de bodemdaling die ontstaat door gaswinning onder de Waddenzee.

De inspecteur van het Staatstoezicht op de Mijnen heeft de studie die de NAM vorig jaar heeft aangeleverd afgewezen. In het onderzoek zouden onder meer onrealistische waarden zijn gebruikt en zou het verschil tussen praktijk en de gebruikte rekenmodellen te groot zijn.

Dwangsom

De NAM krijgt tot 31 oktober de tijd om een studie te maken die wel aan de eisen van het Staatstoezicht voldoet. Daarna moet het bedrijf een dwangsom betalen van 500.000 euro per week, die kan oplopen tot 3 miljoen euro. "De Inspecteur-generaal der Mijnen gaat tot deze dwangmaatregel over omdat hij vindt dat de studie die begin dit jaar is ingediend, echt voldoende had kunnen en moeten zijn."

De studie moet de effecten van de gaswinning onder de Waddenzee op lange termijn voorspellen. Als blijkt dat de effecten negatief of onzeker zijn, kan de minister de gaswinning terugdraaien.