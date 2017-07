Vieze Belgische dieselauto's door apk na roetfilterfraude

'Gebeurt in Nederland ook'

Door het ontbreken van het roetfilter stoten de wagens ruim 90 procent meer roet en giftige fijnstof uit. Daarmee overschrijden de voertuigen de Europese milieunormen ruimschoots. Experts denken dat in België mogelijk meer dan 100.000 dieselauto's zonder filter rondrijden. Volgens onderzoekers sterven in Europa ieder jaar honderdduizenden mensen voortijdig door de uitstoot van roet en fijnstof.

Een woordvoerder van de RDW zegt dat ook in Nederland autobezitters roetfilters laten verwijderen. "Wat in België gebeurt, gebeurt in Nederland ook."

Het verwijderen van roetfilters uit auto's is sinds 1 juli ook weer verboden in Nederland in Nederland. De maatregel werd op 1 januari 2015 tijdelijk buiten werking gesteld omdat de bepaling niet te handhaven zou zijn en niet goed zou werken. Staatssecretaris Sharon Dijksma voerde het verbod weer in.

Ook in Nederland kan bij de apk-keuring niet worden vastgesteld of het filter ontbreekt. Vanaf mei 2018 moet dat veranderen: dan worden de Europese regels voor de apk-keuring aangepast.