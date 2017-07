Groningers melden schade niet meer: 'te veel gezeur'

Steeds minder mensen in het aardbevingsgebied in Groningen melden de bevingsschade aan hun huis. Dat blijkt uit een inventarisatie door Gronings Perspectief, waarin onderzoekers van de Groningse universiteit de regionale bevolking volgen.

Mensen zien ervan af hun schade te melden bij het Centrum voor Veilig Wonen, vooral omdat ze weinig verwachtingen koesteren over de afhandeling van hun klacht. Ze spreken van "gedoe" en "gezeur". Een van de respondenten zegt: "Ik wil gewoon door met mijn leven en me niet constant kwaad maken over dingen die volledig buiten mijn invloedssfeer zijn ontstaan."

Volgens onderzoeker Tom Postmes denken veel Groningers dat de claim niet wordt toegekend, dat het veel werk gaat opleveren of dat de afhandeling hen zelfs geld gaat kosten.

Anderen melden hun schade niet, omdat ze in een huurwoning zitten, of omdat ze komende bevingen willen afwachten om hun klachten "op te sparen", aldus Postmes.

Stap terug

Eind maart kondigde de NAM, die in Groningen naar gas boort, aan zich helemaal terug te trekken uit de afhandeling van de schade als gevolg van aardbevingen. Dat gebeurde onder druk van de bewoners en de politiek die ontevreden waren over de behandeling van de klachten.

Later dit jaar valt het Centrum voor Veilig Wonen niet langer onder de NAM maar onder Hans Alders, die zich met alle betrokken partijen buigt over de gevolgen van de gaswinning en de toekomst van het bevingsgebied.

Uit het onderzoek van Gronings Perspectief komt ook opnieuw naar voren dat de inwoners van het bevingsgebied last hebben van psychische klachten en stress als gevolg van de schade. Die klachten belemmeren nogal wat mensen in de uitvoering van hun werk en bij andere activiteiten.

Volgens de onderzoekers hebben zo'n 25.000 Groningers last van meervoudige psychische klachten, met de bevingsschade als directe oorzaak.