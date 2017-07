Nog een missie in Mali, Frankrijk wil dat Nederland meebetaalt

Een nieuwe vredesmacht moet moslim-extremisten in de Sahel gaan bestrijden. De Franse president Macron heeft daarover afspraken gemaakt met vijf landen in de regio. Volgens Franse media zal ook Nederland om een bijdrage worden gevraagd.

Er zullen zo'n 5000 manschappen naar de grensregio's tussen Niger, Mali, Mauritanië en Burkina Faso worden gestuurd. Ze zullen in het wetteloze gebied worden ingezet tegen moslimextremisten, drugsmokkelaars en mensenhandelaars.

Het is de derde internationale troepenmacht in de regio. Sinds moslim-extremisten uit de Malinese hoofdstad Bamako werden verdreven, bewaken 12.000 VN-vredestroepen er de kwetsbare vrede. Daarnaast zijn 4000 Franse militairen in het gebied.

"Er zijn nog altijd lege plekken in de Sahel en de Sahara, plekken waar geen vredestroepen of militairen van een nationaal leger komen", legt Afrika-correspondent Koert Lindijer uit. "De nieuwe vredesmacht moet die leegtes gaan opvullen in dat uitgestrekte gebied."

Budget niet rond

De nieuwe vredesmacht gaat naar verwachting ruim 400 miljoen euro kosten. Vijf landen uit de regio betalen ieder 10 miljoen euro, de Europese Unie heeft nog eens 50 miljoen euro toegezegd. Van de VN hoeft geen bijdrage te worden verwacht.

"Juist vorige week is er heel fors bezuinigd op VN-vredesoperaties in de hele wereld. Dat gebeurde onder druk van Trump, dus ook van de VS hoef je niks te verwachten", zegt Lindijer. "Macron wil de komende dagen geld krijgen van Duitsland en Franse ambtenaren hopen ook op steun van België en Nederland."

Er was gisteravond nog geen Frans verzoek binnengekomen bij de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken of Defensie. Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan de VN-vredesmacht in Mali. De Nederlandse missie loopt deze zomer af.