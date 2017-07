Meldpunt voor bijwerkingen van implantaten geopend

Mensen die denken dat ze bijwerkingen hebben van implantaten in hun lichaam kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal meldpunt.

Het meldpunt is een initiatief van het RIVM en bijwerkingencentrum Lareb. De bedoeling is dat bijwerkingen zo vroeg mogelijk ontdekt worden, door veel klachten met elkaar te vergelijken. "Mensen moeten zich natuurlijk eerst melden bij hun arts. Maar als er door de arts niet direct een link wordt gelegd dat het door het implantaat komt, kun je nu toch ergens terecht met de klacht", zegt Susan Janssen van het RIVM.

Het meldpunt is niet alleen bedoeld voor borstimplantaten, zegt Janssen, maar voor alle medische implantaten, zoals die gebruikt worden voor nieuwe heupen of bij de sterilisatie van vrouwen.

Goed voor veiligheid in zorg

Minister Schippers meldt aan de Tweede Kamer dat het meldpunt geen individuele klachten afhandelt, maar wel mensen kan verwijzen naar de juiste plek als ze hulp nodig hebben. Als er echt iets mis is met een type implantaat, kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) optreden. "Dat is dus uiteindelijk goed voor de patiƫnt en de veiligheid in de zorg", zegt Schippers.

Er zijn de laatst jaren veel problemen geweest bij met name borstimplantaten. In 2012 bleken de implantaten van het Franse merk PIP grote gezondheidsproblemen te veroorzaken. De patiƫntenfederatie had om een landelijk meldpunt gevraagd. Daarna is er ook een strengere Europese controle gekomen.