Politie vreest voor 18 doden bij busongeluk Duitsland

In Duitsland zijn door een aanrijding tussen een bus en een vrachtwagen mogelijk 18 mensen om het leven gekomen. Vermoedelijk zaten de 18 in de bus waarvan alleen een verkoold wrak over is. 30 mensen zijn gewond geraakt. Een aantal van hen is er slecht aan toe.

"Ze zullen nu eerst proberen de lichamen te identificeren en dan het aantal slachtoffers bekendmaken", zegt correspondent Jeroen Wollaars.

Gevreesd wordt dus dat de vermisten in de vlammen zijn omgekomen, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Een politiewoordvoerder zei zelfs dat er nog "een sprankje hoop" is dat mensen in shocktoestand van de snelweg zijn weggelopen. De bus was afkomstig uit Saksen in Oost-Duitsland. Er zouden vooral ouderen in hebben gezeten.