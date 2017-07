Bellen met Roy: ik heb er wel kijk op hè

"Ja, ik heb er wel kijk op hè!" Het zijn de eerste woorden van Roy Curvers als hij in de uitzending van Langs de Lijn de telefoon opneemt. En gelijk heeft-ie.

Een dag eerder had de 37-jarige coureur in de uitzending namelijk gezegd dat Marcel Kittel de tweede etappe van de Tour de France zou winnen.

Het is nu aan Curvers om te bewijzen dat zijn voorspelling geen toevalstreffer was. De vraag is dus wie hij op dag drie als eerste aan de finish verwacht. Het logische antwoord: ploeggenoot Michael Matthews. "De aankomst in Longwy ligt hem wel."