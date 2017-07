Vissersbond vreest 'Brits rampscenario'

Nooitgedagt is bang dat de Britten via de visserij willen laten zien dat het hen ernst is met de brexit. "Het is een icoonproject. Ze zetten hard door en matigen hun aanpak niet."

Gove zei dat de stap die hij vandaag aankondigde bedoeld is om "de controle over onze wateren terug te nemen". Groot-Brittannië zal volgens hem door de brexit weer "een onafhankelijke kuststaat" worden.

De eurosceptische partij UKIP wijst erop dat de Britse vissers massaal voor de brexit stemden "omdat ze willen dat de EU stopt met het plunderen van onze zeeën".

Tegen die achtergrond vreest Nooitgedagt het ergste voor de Nederlandse visserij. "Familiebedrijven in de kleine kottervisserij zullen net als in de koopvaardij uit het Nederlandse beeld verdwijnen."