Merkels CDU/CSU belooft volledige werkgelegenheid

Bondskanselier Merkel wil met haar christendemocratische partij prioriteit geven aan het terugdringen van de werkloosheid. In 2025 moet de hele Duitse beroepsbevolking aan het werk zijn, luidt de belangrijkste boodschap in het verkiezingsprogramma dat vandaag werd gepresenteerd.

De Bondsdagverkiezingen zijn op 24 september en Merkel hoopt als lijsttrekker van de CDU en de Beierse zusterpartij CSU op een vierde termijn als bondskanselier.

Als het werkloosheidspercentage uitkomt op 3 of minder beschouwt de partij dat als volledige werkgelegenheid. Nu staat dat percentage op 5,5. De laatste keer dat Duitsland zo weinig werkloosheid kende, was halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw.

Vluchtelingenplafond

Andere punten in het partijprogramma zijn een belastingverlaging van 15 miljard euro per jaar en meer dan een miljoen nieuwe flatwoningen. Ook willen de christendemocraten dat er 15.000 politiemensen bij komen.

Over het vluchtelingenbeleid zijn CDU en CSU het nog niet eens. De CSU wil dat er maximaal 200.000 migranten per jaar binnenkomen. Merkel en haar CDU willen geen bovengrens vaststellen. De zusterpartijen steggelen al over dat onderwerp sinds Duitsland in 2015 een miljoen vluchtelingen te verwerken kreeg.

De CDU/CSU staat in de peilingen 16 procentpunt voor op de sociaaldemocratische SPD: 40 tegen 24 procent.

Eind mei kwam de SPD al met het verkiezingsprogramma. De sociaaldemocraten onder aanvoering van Martin Schulz kiezen voor meer Europese integratie en gratis onderwijs voor iedereen, ook op de universiteit.