Wereldkampioen Duitsland wint ook Confederations Cup

Een sterk verjongd Duitsland heeft in Sint-Petersburg voor het eerst in de voetbalgeschiedenis de Confederations Cup veroverd. In de finale was de wereldkampioen met 1-0 te sterk voor Chili, de kampioen van Zuid-Amerika.

Chili heerste in de eerste twintig minuten. Charles Aránguiz en Arturo Vidal hadden de openingstreffer op de schoen, maar beiden strandden in het strafschopgebied.

Toen Marcelo Diaz de bal knullig verspeelde, kwam Duitsland ineens op voorsprong via Lars Stindl: hij tikte de bal simpel in het lege doel, na een passje van Timo Werner.