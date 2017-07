Voor Miedema mag het EK morgen al beginnen

Over precies twee weken begint het EK vrouwenvoetbal. Het toernooi in eigen land moet voor de Nederlandse vrouwen het toernooi worden waar ze zich definitief in de kijker spelen. Op 16 juli opent Oranje in Utrecht het EK met een wedstrijd tegen Noorwegen. De voorbereiding is dan ook in volle gang.

Zondag zette het team van bondscoach Sarina Wiegman de deuren van het trainingskamp open, om de media alle gelegenheid te geven foto's te maken en gesprekken te voeren met de speelsters. Ook NOS-verslaggever Angelo Terwiel ging poolshoogte nemen bij de Oranje Leeuwinnen.

Voor de 23 vrouwen tellende selectie begint het te kriebelen, erkent aanvalster Vivianne Miedema. "Nu de officiële voorbereiding is begonnen ben je alleen nog maar met de eerste wedstrijd bezig. Ik hoop natuurlijk op een overwinning en dan een doelpunt van mezelf."

Uitverkochte groepsduels

De drie groepsduels van Nederland zijn al weken uitverkocht. Dat is een extra stimulans voor het team, weet Miedema. "Ik denk dat we in eigen land juist extra energie krijgen. Je ziet ook je familie en vrienden. Het is nu een kwestie van de puntjes op de i zetten."