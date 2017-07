Trump investeert in bruggen en dat heeft Pittsburgh hard nodig

Toch vallen The Three Sisters op. Drie gele, identieke bruggen, naast elkaar, vernoemd naar belangrijke inwoners uit de stad. De middelste (de Andy Warhol Bridge) is dicht. Voor langere tijd, want er wordt onderhoud aan gepleegd. De andere bruggen kunnen ook wel een onderhoudsbeurt gebruiken, blijkt als je eronder staat.

Ze zijn hier altijd aan het werken aan bruggen. "En dat is soms best vervelend als je ergens naartoe moet", zegt Jason, medewerker van een kanobedrijf dat onder de brug ligt. "Het is best eng als je naar boven kijkt. Er zit roest en soms vallen er dingen naar beneden. Het zou het beter zijn als ze beter worden onderhouden."

In Amerika zijn er zo'n 614.000 bruggen. Zeker een op de tien heeft onderhoud nodig. In 2007 stortte in Minneapolis een brug in. Er vielen 13 doden.