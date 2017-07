'Ook Nederland kwetsbaar voor grote hackaanval'

De hackers die het sabotagevirus in Oekraïne verspreidden, hadden ook in Nederland veel schade kunnen aanrichten. Nu bleef de schade in Nederland beperkt; het is waarschijnlijk collateral damage van de aanval in Oekraïne. Daar lagen de overheid en banken uit de lucht en moest weer met papiergeld worden betaald.

Maar veel van onze bedrijven zijn ook kwetsbaar, waarschuwen beveiligingsonderzoekers. "Volgende keer kan de schade bij ons net zo groot zijn", waarschuwt Dave Maasland, de directeur van de Nederlandse tak van de Slowaakse computerbeveiliger ESET.