Dode door brand in Libanees vluchtelingenkamp

Bij een brand in een kamp voor Syrische vluchtelingen in Libanon is zeker één dode gevallen. De toestand van twee gewonden is kritiek. De brand ging gepaard met zeker één explosie.

Het vuur ontstond vermoedelijk tijdens het koken bij of in een van de tenten. Boven de stad Qab Elias hingen vanmiddag dikke rookwolken. In het kamp verblijven ruim honderd Syrische gezinnen die Raqqa en omgeving zijn ontvlucht.

Tenten

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat na hoeveel tenten in het kamp verloren zijn gegaan. Een VN-woordvoerster zei dat de Syriërs zo spoedig mogelijk alle hulp krijgen die nodig is.

Het kamp ligt ten oosten van de hoofdstad Beiroet. In Libanon verblijven ongeveer een miljoen Syrische vluchtelingen in tentenkampen. De regering schat dat er daarnaast nog zo'n 500.000 Syrische vluchtelingen in het land zijn.