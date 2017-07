Kevin Diks speelt komend seizoen voor Feyenoord. De verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Fiorentina.

De Italianen namen de Apeldoorner een jaar geleden voor bijna drie miljoen euro over van Vitesse, maar Diks kwam in de eerste seizoenshelft nagenoeg niet aan spelen toe bij de club uit Florence. In januari keerde hij op huurbasis terug in Arnhem.

De 20-jarige Diks heeft bij Fiorentina nog een contract tot medio 2021.