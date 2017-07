Politie maakt einde aan illegale houseparty's

De politie heeft een einde gemaakt aan twee illegale houseparty's. De feestjes werden afgelopen nacht gehouden in het Zeeuwse Kamperland en onder de A9 bij het Diemerbos aan de rand van Amsterdam.

In Kamperland waren zo'n 400 mensen afgekomen op de houseparty die op een parkeerplaats werd gehouden. De politie telde bij het Diemerbos hooguit 200 feestgangers.

Agenten kwamen het feest in Kamperland, in de gemeente Noord-Beveland, op het spoor na klachten over lawaai. Er werden zo'n 200 auto's, busjes, campers en tenten aangetroffen. Ook stonden er volgens Omroep Zeeland geluidsinstallaties opgesteld.

In overleg met de organisator werd het feest rond 08.00 uur beƫindigd. Agenten maanden de feestgangers te vertrekken. Nadat iedereen het terrein had verlaten, was volgens de politie alles netjes opgeruimd. De politie heeft niemand aangehouden.

Zonder problemen

Ook het feestje in het Diemerbos werden zonder problemen beƫindigd. Volgens de politie zijn alle feestgangers netjes vertrokken.