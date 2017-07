Veel vragen rond zeilongeluk voor Belgische kust: hoe kon het zo misgaan?

Bij Nederlandse zeilsporters is het ongeluk hard aangekomen. "De zeilwereld is niet zo groot, dus iedereen is geschokt", zegt Simon Keijzer, directeur Eredivisie Zeilen. "Bij de wedstrijd in Aalsmeer vanochtend is een minuut stilte gehouden en alle boten varen met zwarte linten op de achterstag." De vermiste Hannes Goegebeur maakte vorig jaar deel uit van een van de teams. Ook hij had al jaren zeilervaring.

Wedstrijdzeilen is niet zonder risico's, maar een dodelijk ongeluk als dit is uitzonderlijk volgens Keijzer. "Zelfs bij heel grote races die over de hele wereld gaan, vallen zelden doden."