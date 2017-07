Judoka Stevenson pakt zilver in eerste grandprixfinale

Bij de grandprixwedstrijden in het Chinese Hohhot heeft judoka Karen Stevenson zilver in de wacht gesleept in de klasse tot 78 kilogram.

De Oostenrijkse Bernadette Graf had de Nederlandse nummer 17 van de wereld in de finale binnen twee minuten op haar rug geworpen. Graf is de mondiale nummer 75 en werd vorig jaar vijfde op de Spelen in Rio de Janeiro.

Tweede podiumplaats

Het is voor de 23-jarige Stevenson haar tweede podiumplaats op het hoogste niveau. Ze veroverde vorig jaar in dezelfde gewichtsklasse brons bij de grand prix in Boedapest.

Natascha Ausman veroverde zaterdag in Hohhot in de klasse tot 70 kilogram brons en Sam van 't Westende (-73 kilogram) werd zevende.