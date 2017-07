Doden bij aanslag met autobom in Syrische hoofdstad Damascus

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom op het centrale Tahrirplein in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker acht doden en twaalf gewonden gevallen. Volgens de Syrische staatstelevisie was het druk op het plein, omdat vandaag de eerste werkdag is na de vakantieperiode die volgt op de ramadan.

De politie had voor de aanslag drie auto's achtervolgd waarvan werd vermoed dat er bommen in zaten. Twee voertuigen konden worden gestopt, maar de derde reed richting het plein. Toen de politie de wagen had omsingeld, ontplofte hij.

Na de explosie op het plein zijn nog twee andere ontploffingen gehoord. Mogelijk waren dit de andere twee auto's, maar het is niet duidelijk of dat aanslagen of gecontroleerde ontploffingen door de veiligheidsdiensten waren.

Rebellen

Grote aanslagen zijn zeldzaam in Damascus, waar ook de regering van president Assad zetelt. Regeringstroepen in Damascus proberen rebellengroepen te verdrijven uit de wijk Ein Tarma, een van de laatste rebellenbolwerken in de stad.