Rotterdamse automobilist moet creatief worden: Maastunnel gaat dicht

De oudste verkeerstunnel van Nederland is vanaf de komende nacht twee jaar dicht voor auto's. In één richting althans. De Maastunnel in Rotterdam, die al 75 jaar de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar verbindt, krijgt een grote opknapbeurt.

De renovatie van de noord-zuid-verbinding is onder meer nodig omdat de rijbanen en de vloer eronder kampen met betonrot. Verder wordt de techniek in de tunnel vernieuwd, zodat die voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen.

Van noord naar zuid

De afsluiting is alleen in de richting van Rotterdam-Zuid. Automobilisten wordt aangeraden om via de Erasmusbrug en de Willemsbrug te rijden.

Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon door de Maastunnel blijven gaan. De twee tunnelbuizen worden om beurten aangepakt. Een van beide blijft altijd in noordelijke richting open, onder meer om het centrum en het Erasmus MC goed bereikbaar te houden.

Verkeersborden

Dagelijks maken 60.000 automobilisten gebruik van de Maastunnel. Om hen te wijzen op de gewijzigde situatie, neemt de gemeente Rotterdam veel maatregelen. Zo zijn er 150 extra verkeersborden neergezet en zijn kruispunten en verkeerslichten aangepast.

Het is de bedoeling dat auto's vanaf augustus 2019 weer van noord naar zuid door de Maastunnel kunnen. Een jaar later moet het werk aan de tunnel helemaal klaar zijn.