Alleen sportieve zorgen voor Rusland na Confederations Cup

Het gebrek aan belangstelling is inderdaad een serieus probleem voor de Confederations Cup. Grueter: "Het hielp ook niet dat aansprekende landen als Argentinië, Spanje en Italië ontbraken."

"Het is bovendien tekenend dat Duitsland met een B-keuze de finale haalt. Dat zegt veel over de kracht van Duitsland, maar ook over de kwaliteit van het toernooi."

Laatste keer?

Geen wonder dus dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino zelfs al liet doorschemeren dat de Confederations Cup misschien zelfs wel z'n langste tijd heeft gehad.

"Tel daarbij op dat het WK over vijf jaar in Qatar in de winter zal gehouden worden" zegt Grueter. "Daar hebben de clubs al geen zin in, laat staan in een winteronderbreking vanwege de Confederations Cup. Dus ik denk dat dit voorlopig de laatste uitvoering van dit toernooi was."