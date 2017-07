Schutter New Yorks ziekenhuis bedreigde personeel eerder

De arts die vrijdag het vuur opende in een ziekenhuis in New York had personeelsleden eerder met de dood bedreigd. Dat heeft een ex-collega van de man gezegd tegen een lokale krant.

Vrijdag opende de 45-jarige arts Henry Bello het vuur in het Bronx Lebanon Hospital. Een 32-jarige dokter kwam om het leven. Zes mensen raakten gewond, van hen is er een in levensgevaar. De dader pleegde in het ziekenhuis zelfmoord.

Henry Bello werkte tot 2015 als arts in het ziekenhuis. Hij veroorzaakte voortdurend problemen doordat hij luidruchtig en agressief was en mensen bedreigde. Uiteindelijk werd hij ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Bello vond dat onterecht en uitte destijds al het dreigement dat hij terug zou komen en ons allemaal zou doden, vertelde dokter Maureen Kwankam tegen The New York Daily News.

Wapen onder zijn doktersjas

Bello stuurde een paar uur voor hij vrijdag naar het ziekenhuis ging een mail naar de krant waarin hij zijn collega's van toen de schuld gaf van zijn ontslag. Hij had een doktersjas aan en had het geweer daaronder verborgen. Bello vroeg naar een specifieke arts, maar die was niet aanwezig. Daarna opende hij op de 16e en 17e verdieping van het gebouw het vuur.

De 32-jarige arts Tracy Sin-Yee Tam werd dodelijk getroffen door de kogels uit het geweer van Bello. Het is niet waarschijnlijk dat de twee elkaar kenden. Tam werkte normaal op een andere locatie van het ziekenhuis; ze had een dienst van een collega overgenomen die graag wilde ruilen. "Ze kon nooit 'nee' zeggen", aldus een vriendin van haar.

Onder de zes gewonden is één patiënt, de anderen zijn artsen en medisch studenten. Volgens de leiding van het ziekenhuis hebben personeelsleden zich heldhaftig gedragen. "Velen hebben hun leven geriskeerd om patiënten te beschermen", aldus vice-president Schneer.