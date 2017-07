28 cafégangers Hamburg gewond door pepperspray

In het uitgaansgebied van Hamburg zijn 28 mensen gewond geraakt toen iemand vannacht in een horecazaak met pepperspray begon te spuiten. Zes slachtoffers moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis.

Het incident was in een bar aan de Reeperbahn. Rond 02.00 renden plots tientallen bezoekers naar buiten. Ze vertelden dat een onbekende met pepperspray om zich heen had gespoten.

De politie sloot de bijna 1 kilometer lange Reeperbahn - een vermaard uitgaansdistrict in de havenstad -en enkele zijstraten af, maar kon de dader niet vinden. Onduidelijk is wat de aanleiding was voor de daad.