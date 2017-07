Klamer en Murray, triatlonkoppel dankzij dopingcontrole

Pieken in Nederland

Zaterdag maakten Klamer en Murray beiden hun opwachting in het Sallandse Holten, bij een relatief kleine sprinttriatlon in het kader van de Europa Cup.

Met name Klamer nam na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bewust gas terug. In september wil ze er weer staan, als de wereldkampioenschappen (op de sprint en olympische afstand) in Rotterdam worden gehouden. "Het is de bedoeling dat ik daar ga pieken."

Desondanks won Klamer gewoon haar thuiswedstrijd in Holten, net als Murray trouwens. Hoe de dopingcontrole dit keer verliep, is niet bekend.