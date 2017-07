Voortvluchtige drugsbaron na 30 jaar gepakt in Brazilië

De Braziliaanse politie heeft een van de grootste drugshandelaren van Zuid-Amerika gepakt.

Het was Luiz Carlos da Rocha dertig jaar gelukt om uit handen van de politie te blijven. Hij maakte daarvoor gebruik van een schuilnaam en liet zelfs zijn uiterlijk permanent veranderen door middel van cosmetische chirurgie.

Da Rocha, bijgenaamd Withoofd, werd gearresteerd in de stad Sorriso in Centraal-Brazilië. Zijn drugsimperium produceerde volgens de politie maandelijks 5 ton cocaïne in de oerwouden van Bolivia, Peru en Colombia.

Smokkel

Door een ingenieus logistiek systeem wist hij de drugs vanuit de jungle uiteindelijk in Europa en de Verenigde Staten te krijgen.

Kleine vliegtuigjes brachten de cocaïne via het Venezolaanse luchtruim naar afgelegen boerderijen in West-Brazilië, waarna de pakketten werden verstopt in verborgen ruimtes van vrachtwagens en naar de grote steden getransporteerd. Van daaruit werden de drugs verdeeld over de wereld.

Da Rocha zou zo'n 100 miljoen dollar (87,5 miljoen euro) hebben verdiend met zijn drugshandel. De politie gaat nu proberen om dat fortuin terug te vinden.