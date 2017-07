Negentien doden bij bendegeweld in Mexico

In de noordwestelijke staat Sinaloa werd tot voor kort de dienst uitgemaakt door El Chapo, de leider van het Sinaloa-kartel. Sinds diens uitlevering aan de VS eerder dit jaar is het geweld weer opgelaaid door een interne strijd over de opvolging.

Het aantal moorden in Sinaloa is in de eerste vijf maanden van dit jaar met 76 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden.