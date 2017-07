Honkballers op World Port Tournament onderuit tegen Taiwan

De Nederlandse honkballers hebben op het World Port Tournament in Rotterdam de eerste wedstrijd verloren. Taiwan boog een 1-0 achterstand in de negende inning om in een 2-1 overwinning.

Chris Garia kwam in de eerste inning na achtereenvolgens een werpersfout, vier wijd en een wilde worp voor Oranje over de thuisplaat. Startend werper Diegomar Markwell liet in zeven slagbeurten vijf verspreide hits toe, maar hield de nul.

Uiteindelijk ging het alsnog mis in de laatste inning. Reliever Loek van Mil moest honkslagen van Huang, Liao en Chen toestaan. Die tikken kwam het Nederlands team, dat slechts drie honkslagen wist te maken, niet meer te boven.