'Man die het leven van miljoenen veranderde' na lange dag vol lof begraven

Na rouwplechtigheden die bijna de hele dag in beslag hebben genomen, is oud-bondskanselier Helmut Kohl vanavond in besloten kring begraven in Speyer, nabij zijn woonplaats Ludwigshafen.

Wereldleiders namen vandaag afscheid van Kohl als de architect van de Duitse eenheid en als de drijvende kracht achter de Europese eenwording. Kohl was de eerste politicus voor wie een Europese rouwplechtigheid werd gehouden.

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, een persoonlijke vriend van Kohl, noemde hem een Duitse én een Europese patriot. "Met Helmut Kohl verliezen we een naoorlogse reus", zei Juncker.

Kohl overleed op 16 juni op 87-jarige leeftijd in Ludwigshafen, waar hij zijn hele leven heeft gewoond. De kist met de overledene werd eerst naar de plenaire zaal van het Europees Parlement in Straatsburg gebracht. In de middag ging de kist per helikopter terug naar Duitsland. Per boot ging het vervolgens naar Speyer, waar in de Dom een requiem voor Kohl werd gehouden.

Europees Duitsland

Oud-president Clinton zei in Straatsburg dat Kohl de andere regeringsleiders deelgenoot gemaakt had van iets dat groter was dan henzelf en groter dan hun carrières: de Duitse eenwording. De Russische premier Medvedev zei dat Rusland zich Kohl herinnert als een vriend en als een wijs en serieus mens.