Hassan klopt olympisch kampioene op 1.500 meter

Elaine Thompson won in Parijs de 100 meter. De olympisch kampioene zegevierde in 10,91. De Jamaicaanse, die dit seizoen alleen op de 200 meter in Eugene een nederlaag hoefde te incasseren, kende een stroeve start, maar bleef haar concurrentes uiteindelijk eenvoudig voor. Marie-Jossee Ta Lou uit Ivoorkust werd op 0,05 tweede.

Dafne Schippers was niet van de partij in de Franse hoofdstad. Zij loopt de komende week in Lausanne en Londen.

Kogelstootster Melissa Boekelman kwam in Parijs niet verder dan de achtste plaats. Ze werd laatste met een afstand van 17,21 meter. De winst ging naar de Chinese Gong Lijiao, die de kogel pas na 19,14 meter liet landen.