Japanner Sugita eerste winnaar grastoernooi Antalya

Yuichi Sugita heeft voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De 28-jarige Japanner was in Antalya in de finale met 6-1, 7-6 (4) te sterk voor Adrian Mannarino.

De nummer 66 van de wereld is vooral actief op de challengertour, waarop hij negen toernooizeges boekte en waarvan drie dit jaar. Op het gras van Antalya haalde hij voor het eerst een ATP-finale.

Mannarino speelde in de Turkse hitte (40 graden) zijn derde finale, maar ook die ging verloren.

In de eerste set was Sugita superieur. In de tweede sputterde de Fransman (ATP-62) flink tegen. Sugita kwam echter terug van 2-4 en won in de tiebreak vanaf 3-4 vier punten op rij.

Het grastoernooi van Antalya stond voor het eerst op de kalender.