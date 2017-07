Vijf Noord-Koreanen varen naar Zuid-Korea

Een kleine boot met vijf Noord-Koreanen is naar Zuid-Koreaanse wateren gevaren. De opvarenden, vier mannen en een vrouw, zeiden tegen de kustwacht van Zuid-Korea dat ze willen overlopen.

Het bootje werd ontdekt bij de Northern Limit Line (NLL), de grens tussen beide Korea's. De kustwacht begeleidde het bootje verder zuidwaarts, naar de haven van Mukho. Daar worden ze door de autoriteiten ondervraagd.

Motorpech

Vorige week kwam ook een bootje met Noord-Koreanen in Zuid-Koreaanse wateren, maar dat was per ongeluk. De boot had motorproblemen. De opvarenden werden na enkele dagen op eigen verzoek naar Noord-Korea gebracht.

Afgelopen maand zijn er meer Noord-Koreanen de grens met het zuiden overgegaan. Twee militairen wisten de streng bewaakte landgrens te passeren en een burger zwom een rivier over om zijn land te ontvluchten.