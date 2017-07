Clinton emotioneel over Kohl: je hebt iets heel goeds gedaan met je leven

Clinton prees Kohl voor zijn werk. "Omdat hij een wereld wilde waarin niemand domineerde. Een wereld waarin samenwerking beter was dat een conflict. Een wereld waarin groepen betere beslissingen maken dan dictators alleen."

Geschenk

Bill Clinton, die bekendstond om zijn grote liefde voor eten, haalde ook persoonlijke herinneringen aan Kohl op. "Volgens Hillary mocht ik hem zo graag, omdat hij de enige was die meer van eten hield dan ik."

De oud-president barstte aan het einde van zijn toespraak bijna in tranen uit. "Het grootste geschenk dat je ons hebt nagelaten, is de les dat wat het meeste telt in het leven, is wat we aan onze kinderen nalaten. Vrijheid, vrede en veiligheid. De kans voor ze om eigen dromen na te jagen en te geloven dat ze iets heel groots kunnen doen. Je hebt iets heel erg goeds gedaan met je leven en iedereen die dat met je mocht delen, hield om die reden van je. Dank je wel. Slaap zacht, mijn vriend."