Triatlete Klamer voor vijfde keer succesvol in Holten

Het was een familiefeestje in Holten. Rachel Klamer zegevierde bij de triatlon in het Sallandse dorp op de sprintafstand (500 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) en even daarvoor was haar Zuid-Afrikaanse vriend Richard Murray ook als eerste over de finish gekomen bij de mannen. Voor Klamer was het al haar vijfde zege in Holten.

Klamer kwam met de Russin Anastasia Abrosimova uit het water. Tijdens fietsen sloeg de Beuningse vervolgens een gat. Alleen de Russische Jekaterina Matjoech wist Klamer nog in te halen, maar na de wissel van de fiets naar het lopen was ook zij kansloos.

Halve minuut

Klamer won uiteindelijk met ruim een halve minuut voorsprong op Abrosimova, die haar landgenote Matjoech tijdens het lopen weer was gepasseerd. Klamer noteerde 1 uur, 1 minuut en 24 seconden.

Eerder op de dag was Richard Murray de beste bij de mannen in 54.31. De Amerikaan Matthew McElroy moest als nummer twee elf seconden toegeven.