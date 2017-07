Lek bij chemieconcern Dow in Terneuzen gedicht

Op het terrein van chemieconcern Dow in Terneuzen is vanmiddag een lek ontstaan door een stroomstoring. Inmiddels is het lek gedicht. Er is niemand gewond geraakt.

Bij de lekkage kwam een mengsel van Styreen en Ethylbenzeen vrij. Styreen wordt onder meer gebruikt als grondstof voor kunststoffen en heeft een zeer sterke geur, meldt Omroep Zeeland. Omwonenden klaagden over stankoverlast. Volgens de Veiligheidsregio is er geen gevaar geweest voor mensen in de omgeving.

Een deel van het Dowterrein werd vanwege het lek ontruimd. De wegen rondom het bedrijf werden ook afgezet.

Bij Dow in Terneuzen worden de grondstoffen nafta en lpg omgezet in ethyleen, propyleen, butadieen en benzeen. Dat zijn bouwstenen voor veel kunststoffen en chemicaliƫn.