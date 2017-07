Onderhandelaars ChristenUnie praten over positie homo-ouders

Steeds meer kinderen worden opgevoed door meer dan twee ouders, bijvoorbeeld door een lesbische vrouw en een homoseksueel koppel. Maar volgens de wet kan ieder kind hooguit twee erkende ouders hebben. Voor iemand die een kind opvoedt maar niet de officiële ouder is (die op de geboorteakte staat), is het daardoor bijvoorbeeld moeilijk om met het kind naar het buitenland te reizen of om zaken rond een eventuele erfenis goed te regelen. In februari 2014 heeft het kabinet een commissie ingesteld die moest onderzoeken of kinderen niet méér dan twee wettelijke ouders kunnen hebben. Bijna twee jaar later concludeerde de commissie dat het inderdaad nodig is om de wet op dit punt aan te passen. Volgens de commissie moet een kind tot maximaal vier wettelijke ouders kunnen hebben, die samen hooguit twee huishoudens vormen. Het kabinet kon zich destijds vinden in deze conclusie. In februari van dit jaar organiseerde het nog een congres om met betrokkenen door te praten over het voorstel van de commissie. Maar het is aan een nieuw kabinet om de knoop over dit onderwerp door te hakken.